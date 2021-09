Вокалистка поп-группы Girls Aloud Сара Хардинг умерла в 39 лет

На 40-м году жизни утром 5 сентября умерла британская актриса, модель и экс-вокалистка актуальной в нулевые девичьей поп-группы Girls Aloud Сара Хардинг.

Как передает BBC, со ссылкой на мать артистки, причиной смерти Сары стал рак груди.

О своем недуге певица рассказала ровно год назад, сообщив, что рак распространился и на другие органы.

Соцсети Великобритании переполнены скорбящими постами и словами сочувствия - опечалены и коллеги Сары, и поклонники.

R.I.P. Sarah Harding, English model, singer and actress. pic.twitter.com/wta08FmbNY — Masquerade (@Masquerade2376) September 5, 2021

Сара Николь Хардинг родилась в Эскоте 17 ноября 1981 года, выросла в Стокпорте. После средней школы поступила в городской колледж, где выучилась на стилиста. Работала в ночных клубах, выступала по пабам и автозаправкам, трудилась официанткой в пиццерии, телефонным оператором и даже водителем фургона.

В 2002-м записала несколько танцевальных треков с коллективом Project G, потом попробовала себя в проекте Popstars: The Rivals, по итогам которого влилась в продюсерское предприятие Girls Aloud. В том же году вошла в список ста виднейших британских красавиц по версии мужского "глянца" FHM. Подрабатывала моделью нижнего белья.

Сара стала соавтором нескольких треков Girls Aloud. В том числе Hear Me Out и Why Do It? В 2015-м выпустила сольную EP Threads, предварительно полежав в рехабе в ЮАР, где боролась с депрессией и алкоголизмом. Вскоре выпустила автобиографическую книгу.

В 2007-м отметилась как актриса в комедии "Одноклассницы". Далее был сиквел. Могла сыграть Эмму "Белую королеву" Фрост в кинокомиксе "Люди Икс: Первый Класс", но в итоге роль отошла Дженьюэри Джонс. Снялась в английском сериале-рекордсмене "Улица коронации", в лентах "Плохой день", "Свободное падение" и "Муж двух жён".