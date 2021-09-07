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07.09.2021 18:01
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen показал хэтч "под кроссовер" с кинотеатром и диваном

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen постепенно расширяет семейство электрокаров ID., и в нём обязательно должен появиться доступный городской автомобиль. Его прообраз представили на автосалоне в Мюнхене.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Концепт Volkswagen ID. Life представляет собой хэтчбек с высокой посадкой, отличительными чертами которого являются цифровые фары и фонари, а также съёмная крыша.

ID. Life не претендует на семейный электрокар. Скорее, это средство мобильности для двоих молодых людей, которые иногда подвозят парочку друзей. У основания лобового стекла расположен рулонный механизм полотна, которое крепится к верхнему краю: на такой экран можно проецировать фильм. Спинка заднего дивана откидывается, образуя ложе, позволяющее выбрать удобное положение для просмотра.

Количество экранов сведено к минимуму: сенсорные панели размещены на функциональных поверхностях. Так, трансмиссия управляется через тач-панельки на штурвале, климат - при помощи цифровых клавиш на передней панели. Мультимедиа тоже нет, а вместо неё предлагают крепить мобильный гаджет по центру своеобразного торпедо.

Предполагается, что Volkswagen ID. Life не должен стоить дорого. И для этого есть, как минимум, одна хорошая предпосылка: у концепта переднеприводная компоновка, позволившая отказаться от независимой подвески в пользу простой балки.

Отдача мотора на концепте составляет 234 л.с., ёмкость аккумулятора - 57 кВт∙ч, а заявленный запас хода - около 400 км.

Серийная версия ID. Life может появиться ближе к 2025 году.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen