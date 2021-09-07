ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа

Израильская военная авиация нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Как отмечает армейская пресс-служба, это было сделано в ответ на запуск шаров со взрывчаткой на территорию еврейского государства.

Ударам подверглись объект по производству реактивных ракет и военный комплекс в Хан-Юнисе. Здесь находится бетонный завод, который, как утверждают израильские военные, использовался для строительства туннелей, пишет РИА Новости.

Атакованный объект был расположен в жилом районе, рядом с культурными объектами, мечетями и водными сооружениями. Армия Израиля считает этот факт свидетельством того, что ХАМАС намеренно размещает свои объекты среди гражданских сооружений.

Несколькими днями ранее средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку израильской армии в небе над Дамаском и его окрестностями. Сообщалось, что нападение было совершено армией Израиля из ливанского воздушного пространства.