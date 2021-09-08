Академик Румянцев: Стопроцентная оплата больничных улучшит здоровье и микроклимат в семьях

Новости

Песков оценил публикации о связи ЦРУ с операцией против граждан РФ в Минске 13:14
Памфилова: Число атак на сайты избиркомов за три месяца выросло в 2,5 раза 13:12
Пострадавшим при обрушении дома в Ногинске выплатят компенсации 13:10
В Латвии при укреплении восточной границы украли 3 млн евро 13:09
В столице объявили "желтый уровень" погодной опасности 13:08
Путин получил доклад о гибели Зиничева 13:01
Автомобили массового сегмента начали попадать под "налог на роскошь" 13:01
Воробьев не исключает обрушение еще одного этажа в доме в Ногинске 12:59
СМИ: ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за "Зенит" до 14 сентября 12:59
Устройства с Android 2.3 перестанут поддерживать сервисы Google с 27 сентября 12:58
Кудрин рассказал о нестандартном кризисе в экономике 12:57
Правительство примет стратегию развития финрынка на 10 лет 12:53
Путин принял доклад Воробьева по Ногинску 12:51
Путин примет участие в праздновании Дня Москвы 12:49
Патрушев в Нью-Дели обсудил ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом 12:48
Аксаков не исключил мирового кризиса через два года 12:39
До конца года в РФ введут в эксплуатацию около 70 спортивных объектов 12:30
В "Яндексе" рассказали о последствиях DDoS-атаки 12:21
Оперштаб: В Москве выявлено 1269 новых случаев COVID-19 12:17
Количество записавшихся на онлайн-голосование превысило 2 млн человек 12:16
Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" 12:11
Чернышенко поручил проработать вопрос сбора данных о спортсменах-любителях 12:11
Из-под завалов дома в Ногинске извлечено тело одного из погибших 11:59
Сборная России возглавила рейтинг Всемирной организации пляжного футбола 11:43
Причиной взрыва в Ногинске мог стать включенный для обогрева газ 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 13:06
Рубрика: Общество

Академик Румянцев: Стопроцентная оплата больничных улучшит здоровье и микроклимат в семьях

Текст: Любовь Проценко

Полная оплата больничного родителям детей до восьми лет положительно скажется как на здоровье детей, так и на психологическом климате в семье. Такое мнение высказал академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев, комментируя изменения в законодательстве, которые вступают в силу с 1 сентября.

Фото: из личного архива А. Румянцева
Александр Румянцев: В центре модернизированной системы здравоохранения должны стоять врач и пациент

"Статистика свидетельствует, что дети, которые пошли в 1-й класс, могут переносить до шести-восьми вирусных заболеваний в год. На полное выздоровление уходит несколько дней, иногда неделя. То, что родители смогут спокойно заняться лечением своих детей, не переживая, что они теряют в заработке, это несомненный плюс", - отметил Румянцев.

Академик РАН напомнил, что недолеченные заболевания могут вести к осложнениям. Если родители не будут бросать лечение на полпути только для того, чтобы не потерять в деньгах, и смогут сосредоточиться на качестве лечения заболевшего ребенка, это пойдет на пользу всем - и детям, и родителям, и работодателям. В будущем дети будут реже болеть, а значит, родителям реже придется брать больничный, подчеркнул Александр Румянцев.

С 1 сентября 2021 года в связи с изменением в закон родители всех детей до восьми лет смогут получать 100-процентные выплаты по больничному листу независимо от рабочего стажа. В данный момент многие родители теряют в деньгах, если вынуждены перестать работать из-за болезни ребенка. Пособие по временной нетрудоспособности может быть меньше, чем зарплата.

Общество Здоровье Общество Семья и дети

Главное сегодня

Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске
МИД РФ пообещал ответить Эстонии на невыдачу визы российскому дипломату
СМИ: CША помогли деньгами Киеву в операции против 33 россиян в Беларуси
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
СМИ: На "Яндекс" совершена крупнейшая DDoS-атака в истории Рунета
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян