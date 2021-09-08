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08.09.2021 13:01
Рубрика: Финансы

Автомобили массового сегмента начали попадать под "налог на роскошь"

Текст: Алексей Рыбин, Василий Кошкин
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Автомобилей, на которые распространяется повышенный транспортный налог, становится все больше. Теперь в их число попадают уже и массовые модели.

Фото: Алла Дмитриева
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Речь идет, например, о таких автомобилях как Skoda Kodiaq, Toyota Fortuner, KIA Mohave, Volkswagen Amarok, Nissan Murano и Subaru Outback.

Так называемый "налог на роскошь" появился в России в 2014 году. Этим словосочетанием назвали повышающий коэффициент транспортного налога для дорогих моделей авто. Так, для машин стоимостью от 3 до 5 млн рублей транспортный налог умножался на 1,1. За автомобили стоимостью от 5 до 10 млн рублей владельцам приходится платить уже двойной налог. И втрое повышен налог на машины с ценником более 10 млн рублей.

Причина попадания массовых моделей в "роскошные" одна - резкий рост цен на автомобили в последние два года. Условия же расчета повышающего коэффициента на транспортный налог с 2014 года так и не меняли.

Список "роскошных" автомобилей составляет Минпромторг. Сейчас в нем насчитывается уже 1389 моделей в разных комплектациях. При этом - поскольку список составляется раз в году - многие массовые модели туда пока что просто не попали. Речь идет, например, о Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, стоимость которых уже выше 3 млн рублей, сообщает портал "Автоньюс".