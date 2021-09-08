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Рубрика: В мире

Байден назвал ураган "Ида" результатом глобального климатического кризиса

Джо Байден в пострадавшем от урагана "Ида" штате Нью-Джерси, 7 сентября 2021 г. Фото: AFP/MANDEL NGAN Джо Байден в пострадавшем от урагана "Ида" штате Нью-Джерси, 7 сентября 2021 г. Фото: AFP/MANDEL NGAN
Джо Байден в пострадавшем от урагана "Ида" штате Нью-Джерси, 7 сентября 2021 г. Фото: AFP/MANDEL NGAN

Президент США Джо Байден назвал разрушительный ураган "Ида", обрушившийся в конце августа на американское побережье, результатом глобального климатического кризиса. Такое заявление хозяин Белого дома сделал по итогам поездки в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, где "Ида" унес жизни 68 человек.

Фото: AFP/Robyn Beck
В Калифорнии из-за лесного пожара эвакуировали 30 тысяч человек

По словам Байдена, минувшим летом 100 миллионов американцев испытали на себе воздействие аномальных погодных явлений - от лесных пожаров на западе до наводнений на востоке. От неблагоприятной погоды пострадал каждый третий житель США.

"Изменение климата несет в себе экзистенциальную угрозу нашим жизням, экономике, и эта угроза уже здесь. Лучше не станет, вопрос в том, может ли стать хуже", - цитирует Байдена РИА Новости. Президент пообещал активно реализовывать свою программу борьбы с глобальным потеплением, которая предполагает, в частности, достижения к 2050 году нулевых выбросов парниковых газов при производстве электричества.

Напомним, ураган "Ида" 29 августа обрушился на южный штат Луизиана, затем пересек страну, принеся обильные осадки и подтопления на восточном побережье США, обесточив сотни тысяч потребителей. Самая сложная ситуация отмечалась в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания, власти которых ввели режим чрезвычайной ситуации.

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