Беларусь и Россия официально перешли на сниженные тарифы роуминга

С 1 сентября Беларусь и Россия официально перешли на "комфортный" роуминг. Решение об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов на постоянной основе было принято в августе на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. И теперь воплотилось в жизнь. Что же конкретно изменилось для граждан?

О полной отмене роуминга речи пока не идет. Окончательно отмененным он станет считаться с того момента, когда стоимость входящего звонка будет официально составлять ноль рублей. Пока же мобильные звонки между странами подешевели в десятки раз.

Напомним, что работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется уже несколько лет. С идеей выступила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - еще в 2017 году на IV Форуме регионов Беларуси и России. На тот момент реализовать идею было достаточно сложно, в России и Беларуси действовали разные принципы организации мобильной связи. В частности, в Беларуси межрегионального роуминга не было, а в России он был. Первым шагом должна была стать отмена роуминга в России - как внутрироссийского, так и национального. После того, как это произошло - 1 июня 2019 года, - белорусы и россияне стали с нетерпением ждать отмену роуминга на территории всего Союзного государства. Ведь у российских операторов сотовой связи звонки в Беларусь были дороже, чем звонки в Европу, а ставка международного завершения вызова на сети операторов Беларуси была одна из самых высоких на пространстве СНГ и почти в два раза превышала ставку международного завершения вызовов.

Первым значимым результатом стало подписание в 2019 году "дорожной карты", в которой были закреплены мероприятия по изменению существующих условий взаимодействия операторов связи, мероприятия антимонопольного реагирования, а также мероприятия по выявлению и пресечению фрода (мошенничества) на сетях электросвязи. В соответствии с этим документом плата за входящие звонки в роуминге должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года. Однако из-за пандемии сроки сдвинулись, и с 1 ноября 2020 года стартовал лишь эксперимент по снижению роуминговых тарифов между Россией и Беларусью. Но и уже это было ощутимо: так, например, у Tele2 стоимость 1 МБ интернет-трафика составила 3,5 рубля вместо 25 рублей, стоимость входящих и исходящих - 3,5 рубля за минуту вместо действовавших ранее 15 рублей. Отправка одного SMS на номер абонента РФ обходилась абоненту 1,95 рубля вместо 6 рублей.

В "Мегафоне" с первого ноября 2020 года входящие звонки стали стоить 3,5 рубля за минуту, исходящий звонок в Россию - 5 рублей за минуту. Раньше входящие и исходящие стоили 99 рублей за минуту. Лояльными стали цены и у операторов "Билайн" и МТС.

Представители "большой четверки" российских операторов сотовой связи уже заявили, что считают эксперимент успешным и переводят тестовый режим в постоянную фазу. Некоторые операторы отмечают, что трафик абонентов с поминутной тарификацией с первого ноября 2020 года, когда начался эксперимент, увеличился в несколько раз.

В целом ожидается, что полная отмена роуминга внутри Союзного государства произойдет к началу 2022 года. Как заявил еще в апреле 2021 года по итогам заседания Группы высокого уровня Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, "...работа будет продолжена, и мы до конца года должны выйти на ту стоимость, которая не отличает совершенно звонки внутри Беларуси и внутри России в рамках звонков друг другу из одной и другой страны".