"Буханку" подвели под европейские экологические стандарты

Ульяновский автомобильный завод рассказал о том, что интерес европейцев к "Буханке" растет год от года.

"Очевидно, торговать ульяновскими полноприводными микроавтобусами настолько выгодно, что некоторые дистрибьютеры своими силами дорабатывают силовые установки ЗМЗ для соответствия действующим в Евросоюзе нормам токсичности Евро 6D.

Именно так поступил продавец из голландского Зютфена, изменив прошивку в ЭБУ двигателя и перенастроив систему выпуска отработавших газов. Более конкретную информацию наш зарубежный партнер по понятным причинам предпочел не разглашать", - отметили в пресс-службе УАЗа.

Стоит отметить, что в Нидерландах "Буханка" стоит от 19 тысяч евро (1,65 млн рублей по текущему курсу).

Семейство УАЗ-452 производится с 1965 года. В линейку модели входит бортовой вариант и различные версии: фермер, фургон, комби, комби-экспедиция, автобус. Микроавтобус предлагается по цене от 950 000 рублей. Полноприводная машина комплектуется 112-сильным бензиновым мотором объёмом 2,7 литра и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Москве представили УАЗ "Патриот" с дизелем из Китая.