ФАС возбудила дело в отношении лидера на рынке ОСБ-плит "Кроношпан"

Федеральная антимонопольная служба России по итогам проверки возбудила дело в отношении группы компаний "Кроношпан", сообщили в ведомстве.

Было получено много заявлений о росте стоимости ориентированно-стружечных плит (ОСБ) - в 2021 году этот товар подорожал более чем на 300%. "Кроношпан" является крупнейшим производителем ОСБ-плит и лидирует на рынке.

Как выяснили специалисты ФАС, себестоимость производства существенно не увеличилась, тогда как цены на продукцию сильно выросли.

"Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии необоснованно высокой наценки на производимую группой компаний "Кроношпан" продукцию", - говорится в сообщении ведомства.

В отношении группы компаний возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства, если вина будет доказана, организациям грозят штрафы.

Сейчас ФАС продолжает проверки крупных строительных компаний и производителей стройматериалов во всех регионах. Накануне был расширен перечень проверяемых рынков. Как отметили в ведомстве, по мере проведения проверок наметилась тенденция к снижению цен на отдельных рынках.