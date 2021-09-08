Глава NIH: В США в 2020 году COVID-19 заболели 100 млн человек

В 2020 году новым коронавирусом в США заразились примерно в пять раз больше американцев, чем считалось ранее. Об этом во вторник заявил глава Национальных институтов здравоохранения США (NIH) Фрэнсис Коллинз, отмечая, что прошлогодняя цифра в 20 миллионов заболевших, "вероятно, была занижена".

Коллинз считает, что многие случаи заболевания остались невыявленными из-за ограниченной возможности проводить тесты в начале 2020 года и большого числа переболевших в легкой форме, пишет ТАСС. Он отметил, что, согласно опубликованному в научном журнале Nature исследованию, реальное количество случаев заболевания к концу 2020 года превысило 100 миллионов, что "соответствует чуть менее трети населения США в 328 миллионов человек".

Новые данные показывают, как быстро коронавирус распространился по США в прошлом году. "Они также подчеркивают, насколько своевременными были и будут вакцины в 2021 году для защиты здоровья в период пандемии", - указал глава Национальных институтов здравоохранения.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии коронавируса в США зарегистрировано 40 миллионов случаев COVID-19, при этом четвертая волна заболевания, вызванная дельта-вариантом, продолжает распространяться по стране. Согласно данным NBC News, в Америке по состоянию на 5 сентября зарегистрировано 40 000 070 случаев заражения и 651 690 смертей от инфекции.