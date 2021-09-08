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08.09.2021 03:42
Рубрика: Общество

Инфекционист: Нарушение обоняния при COVID сохраняется в среднем 8 дней

Нарушения обоняния и вкуса при коронавирусной инфекции в среднем сохраняются около восьми дней. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Фото: iStok
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По ее словам, "у женщин эти признаки встречаются чаще, чем у мужчин", пишет РИА Новости. Пшеничная отметила также, что потеря обоняния может встречаться не только при COVID-19, но и при других ОРВИ, но только реже - примерно в 20% случаев.

Ранее Наталья Пшеничная рассказала о том, что симптомы, которые были бы характерны только для коронавирусной инфекции и не встречались бы при других ОРВИ, до сих пор не выявлены. При COVID-19 на кашель жалуются 57% пациентов, 78% сообщают о повышении температуры тела. У больных коронавирусом также отмечаются симптомы общей интоксикации, проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта. А вот заложенность носа, ушей, першение в горле, конъюнктивит - это относительно редкие признаки COVID-19.

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