Lada Niva Legend получит мотор 1.8 без масложора. Известны цены

Фирма "Супер-Авто" готовится к выпуску Lada Niva Legend с двигателем 1,8 литра. Производство внедорожника будет осуществляться мелкосерийно, что, разумеется, не может не отразиться на стоимости автомобиля.

Однако не только масштабы производства влияют на конечную стоимость машины. Инженеры компании провели колоссальную работу по адаптации мотора для "Нивы". Напомним, штатный двигатель установлен продольно, поэтому для установки мотора объемом 1,8 литра необходимо было провести модернизацию: так, установлены другие картер сцепления, маховик, сцепление, масляный поддон, масляный приемник.

Lada Niva Legend с новым двигателем получила радиатор системы охлаждения с более тихими вентиляторами от Niva Travel (Chevrolet Niva), новый софт для контроллера управления двигателем и другое место крепления запасного колеса, которое переехало из-под капота на заднюю дверь.

Отмечается, что специалисты "Супер-Авто" нашли способ снижения угара масла, которым "знаменит" вазовский двигатель объёмом 1,8 литра: другие поршневые кольца и маслосъёмные колпачки могут позволить снизить масложор в 5-6 раз.

С новым мотором Lada Niva Legend стала динамичнее и тяговитее. Так, например, уже при 1000 об/мин крутящий момент будет таким же, как у "Нивы" со штатным двигателем на максимальных оборотах, а время разгона с места до 100 км/ч сократилось на 4-5 секунд - до 12-13 секунд.

К итоговой стоимости Lada Niva Legend 1.8 необходимо добавить процедуру сертификации, которая стоит около 80 тысяч рублей, а сертификации подлежит каждый выпущенный экземпляр.

Lada Niva Legend с 83-сильным мотором объемом 1,7 литра стоит от 649 900 рублей, внедорожник со 122-сильным агрегатом от "Супер-Авто" обойдётся примерно в 1,2 млн рублей.