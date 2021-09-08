Латвия отказала Беларуси в правовой помощи по уголовному делу о геноциде

Политическая элита Латвии, вынуждены констатировать в Генеральной прокуратуре Беларуси, занимается пособничеством "в сокрытии военных преступников, уклонении от реализации принципа неотвратимости ответственности и игнорировании международных обязательств".

Этот вывод в надзорном органе РБ, передает БЕЛТА, был сделан на основании отказа официальных властей прибалтийской республики в правовой помощи по уголовному делу о геноциде гражданского населения во время Великой Отечественной войны.

Как уже информировал "СОЮЗ", в конце июля текущего года официальный Минск уведомил компетентное учреждение в Риге, что следствие по данному делу направлено на установление фактов участия нацистов и их пособников из числа членов латышских легионов СС в истреблении жителей Беларуси в течение всего периода оккупации. Как известно, за годы гитлеровской оккупации, по официальной оценке, потери мирного населения составили около трети ее населения. Только в 260 лагерях смерти и 170 гетто погибло не менее 1,5 млн человек.

Более того, латвийскую сторону известили, что в республике и за ее пределами проживает около 400 бывших латышских легионеров СС, которые причастны к совершению военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны.

В документе, который был передан белорусскими юристами, уточнялось, что "пособники нацизма добровольно вступали в ряды военно-полицейских и военизированных формирований", выполняя "преступные приказы командования военных и полицейских подразделений фашистской Германии".

С ходатайством, поясняет агентство, был направлен и список с фамилиями и именами 22 бывших членов латышского легиона СС, 15-й латышской дивизии Ваффен-СС, 24-го территориального стрелкового корпуса.

К сожалению, отмечают в Генеральной прокуратуре, "вместо содействия в изобличении военных преступников латвийская сторона сообщила, что "исполнение запроса неминуемо нанесло бы ущерб суверенитету Латвийской Республики, поставило бы под угрозу права ее граждан, создало бы риски ее государственной безопасности".

В Минске обратили внимание и на тот общеизвестный факт, что представители государственных органов на берегах Даугавы не скрывают своих связей с нацистскими преступниками. Даже министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич во время официального визита в Канаду демонстративно пообщался с членами канадского отделения организации "Ястребы Даугавы", организованной ветеранами фашистского легиона, в том числе с легионером Лаймондасом Озолсом.