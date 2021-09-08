Матвиенко: Зиничев до последней минуты исполнял свой долг

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев всегда стремился приносить максимальную пользу людям, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Зиничев возглавил МЧС в 2018 году. В среду он трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

"Евгений Николаевич посвятил жизнь служению России, решению важных государственных задач. На всех занимаемых должностях он проявлял высочайшую компетентность, ответственность, инициативность, стремился приносить максимальную пользу людям", - говорится в телеграмме, которую Матвиенко направила МЧС.

Спикер Совфеда отметила, что Зиничев неизменно оставался верен принципам, до последней минуты исполнял свой профессиональный и гражданский долг.

"Все, кто знал Евгения Николаевича и работал вместе с ним, будут помнить его как замечательного человека, истинного патриота и опытного руководителя, внесшего значимый вклад в обеспечение национальной безопасности, укрепление и развитие страны, сохранение лучших традиций российских спасателей", - подчеркнула сенатор.

По ее мнению, дела и поступки погибшего главы МЧС навсегда останутся нравственным примером, образцом личного мужества, стойкости и силы духа.