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08.09.2021 21:09
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития: Годовая инфляция замедлилась до 6,74%

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На 6 сентября годовая инфляция в России составила 6,74%, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 31 августа по 6 сентября инфляция замедлилась до 0,07%", - сказано в обзоре.

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На прошлой неделе годовая инфляция доросла до рекордного показателя за последние пять лет - до 6,77%, после чего замедлилась. В Минэкономразвития ранее не исключили, что в этом году прогноз по инфляции может быть повышен до более чем 5% вместо 4,3%, как ожидается сейчас.

Директор Института международной экономики и финансов Александр Кнобель считает, что ускорение инфляции в августе укладывается в тренд на превышение текущей инфляцией своих обычных среднесрочных значений - аналогичная ситуация наблюдалась в Еврозоне и США.

"Отчасти усиление инфляции вызвано ростом цен на биржевые товары. Например, в августе увеличились мировые цены на пшеницу и говядину, что сказалось на потребительских ценах продовольственных товаров. Другим общим фактором являются меры стимулирования спроса. Августовские выплаты семьям школьников безусловно оказали повышающее давление на потребительские цены", - рассказал Кнобель "Российской газете".

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