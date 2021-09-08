Минобороны России наградило лучших могилевских поисковиков

Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Этим принципом вот уже 25 лет руководствуются поисковики Могилевского областного историко-патриотического клуба "Виккру".

Почетными российскими наградами отмечены семь белорусских поисковиков. Андрей Сазонов

Они поднимают останки бойцов Красной армии, восстанавливают их имена, со всеми почестями проводят перезахоронения. Эта святая работа не осталась незамеченной. В Музее истории Могилева прошла торжественная церемония вручения медалей Министерства обороны России "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества" и знаков "За отличие в поисковом движении" III степени. Высокими наградами отмечены семь лучших поисковиков: руководитель историко-патриотического клуба "Виккру" Николай Борисенко и член клуба Сергей Порозов, знаком отличия - Евгений Бацанов, Сергей Беспанский, Андрей Прудников, Анатолий Даронин, Илья Триханов. Поисковики из России и Беларуси перезахоронили больше 1000 солдат

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