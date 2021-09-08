Минобороны России наградило лучших могилевских поисковиков

Они поднимают останки бойцов Красной армии, восстанавливают их имена, со всеми почестями проводят перезахоронения. Эта святая работа не осталась незамеченной. В Музее истории Могилева прошла торжественная церемония вручения медалей Министерства обороны России "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества" и знаков "За отличие в поисковом движении" III степени.
Высокими наградами отмечены семь лучших поисковиков: руководитель историко-патриотического клуба "Виккру" Николай Борисенко и член клуба Сергей Порозов, знаком отличия - Евгений Бацанов, Сергей Беспанский, Андрей Прудников, Анатолий Даронин, Илья Триханов.