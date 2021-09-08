Новости

Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до 15 14:56
Росздравнадзор не выявил данных о проблемах безопасности вакцин от COVID-19 14:52
Матвиенко: Зиничев до последней минуты исполнял свой долг 14:49
Глава ФНС рассказал о возможной глобальной налоговой службе 14:49
Семьи погибших при взрыве в Ногинске получат по 1 млн рублей 14:39
Мишустин: Зиничев считал службу Родине делом жизни 14:22
Опубликованы последние кадры с главой МЧС Зиничевым 14:13
Сенатор Джабаров: Зиничев был скромным и ответственным 14:06
Протеже Абэ официально объявила о намерении побороться за пост премьера Японии 14:03
Лавров: Мир должен сообща бороться с попытками реабилитации нацизма 13:54
В Брюсселе с 1 октября введут COVID-паспорта 13:48
Губернатор Алиханов выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева 13:45
Турчак: Зиничев погиб как настоящий спасатель 13:43
Опубликованы кадры за несколько часов до гибели главы МЧС Евгения Зиничева 13:35
Россия предложила Швейцарии пересмотр налогового соглашения 13:34
Пострадавшие при взрыве газа в Ногинске машины отремонтируют за счет города 13:33
В Петербурге обнародовали рассекреченные документы блокадного времени 13:31
Собянин: Объем инвестиций в Москве вырос на 20% по сравнению с 2019 годом 13:31
Песков назвал суверенным делом любого государства вопрос признания Крыма российским 13:31
Санитарные врачи назвали одиннадцать важных прививок для взрослых 13:27
ЕР подготовила законопроект о запрете списания выплат за долги 13:26
Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве газа в Ногинске 13:26
Песков назвал условие обсуждения поправок в закон об иноагентах 13:24
Песков оценил публикации о связи ЦРУ с операцией против граждан РФ в Минске 13:14
Памфилова: Число атак на сайты избиркомов за три месяца выросло в 2,5 раза 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 14:22
Рубрика: Власть

Мишустин: Зиничев считал службу Родине делом жизни

Текст: Татьяна Замахина

Премьер-министр Михаил Мишустин направил телеграмму с соболезнованиями родным, близким и коллегам погибшего при исполнении служебного долга главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом сообщило правительство РФ.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

"Мы все глубоко потрясены трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева, - говорится в телеграмме. - Он был настоящим российским офицером, считающим честную, преданную службу Родине и народу делом всей жизни".

Мишустин назвал Зиничева профессионалом высокого класса, компетентным и принципиальным руководителем, а также отметил, что он пользовался большим авторитетом.

По его оценке, за годы работы в органах государственной безопасности Зиничев многое сделал для защиты национальных интересов страны, предотвращения чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

"В самых сложных и опасных моментах не раз проявлял героизм, - добавил глава правительства. - Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном, мужественном и самоотверженном человеке, российском офицере, защитнике Отечества".

Зиничев возглавил МЧС в 2018 году. В среду, 8 сентября, он трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Власть Работа власти Общество Утраты Правительство Председатель Правительства Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева
Песков назвал суверенным делом любого государства вопрос признания Крыма российским
Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске
МИД РФ пообещал ответить Эстонии на невыдачу визы российскому дипломату
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией