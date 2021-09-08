Мишустин: Зиничев считал службу Родине делом жизни

Премьер-министр Михаил Мишустин направил телеграмму с соболезнованиями родным, близким и коллегам погибшего при исполнении служебного долга главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом сообщило правительство РФ.

"Мы все глубоко потрясены трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева, - говорится в телеграмме. - Он был настоящим российским офицером, считающим честную, преданную службу Родине и народу делом всей жизни".

Мишустин назвал Зиничева профессионалом высокого класса, компетентным и принципиальным руководителем, а также отметил, что он пользовался большим авторитетом.

По его оценке, за годы работы в органах государственной безопасности Зиничев многое сделал для защиты национальных интересов страны, предотвращения чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

"В самых сложных и опасных моментах не раз проявлял героизм, - добавил глава правительства. - Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном, мужественном и самоотверженном человеке, российском офицере, защитнике Отечества".

Зиничев возглавил МЧС в 2018 году. В среду, 8 сентября, он трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.