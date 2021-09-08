Молодой невролог из Верхнедвинска создал аппарат для быстрой победы над болью

Говорят, у художников и музыкантов профессия - на кончиках пальцев. Талантливому неврологу, такому как 28-летний Сергей Миронов из приграничного райцентра Верхнедвинска на Витебщине, эта красивая метафора тоже вполне подойдет. Пациенты уверены, что у него золотые руки. Не жалеет для специалиста добрых слов и главврач Верхнедвинской центральной райбольницы Елена Эрдман:

Чтобы привести душу и тело пациента в порядок, у доктора Миронова есть свои уникальные способы. Антон Степанищев / РГ

- Сергей Александрович грамотный, активный, неравнодушный. И вообще, с молодой сменой нам повезло. Почти в одно время с Мироновым в больницу пришли сразу несколько его ровесников. Эти медики уже новая, современная когорта. Они быстро растут и по-хорошему удивляют.

На малую родину, в Верхнедвинск, Сергей вернулся после Белорусского государственного медуниверситета, пройдя интернатуру в Новополоцке. Сегодня он успешно совмещает профессиональную деятельность с ординатурой и аспирантурой в Республиканском научно-практическом центре неврологии и нейрохирургии. Пишет научную диссертацию, теоретическую часть которой подкрепляет практика в ЦРБ. Кто-то считает, что остаться на селе - значит зарыть талант в землю. Доктору Миронову есть что на это возразить:

- Думаю, периферия не тормоз, а зеленый свет для развития. Чтобы помочь, невролог должен быть универсалом: массажистом, рефлексотерапевтом, мануальным терапевтом… В этом плане районная больница - благодатная почва, она дает возможность получить бесценный опыт, работая как в отделении, так и в поликлинике.

- Почему именно неврология? - интересуюсь.

В университете большинство одногруппников Миронова мечтали стать хирургами, анестезиологами. Он же почти сразу устроился на подработку массажистом в одну из поликлиник Минска.

- Именно это склонило чашу весов в пользу неврологии, - говорит доктор. - Я понял, вот она - моя сфера, очень обширная, соприкасается с разными направлениями в медицине.

Первую серьезную работу Сергей Миронов написал в 2015-м. Под руководством доцента медуниверситета Вадима Логинова, который занимался проблемами лечения острого болевого синдрома. Талантливый студент предложил для этого свою тактику точечного массажа. Вскоре статьи Миронова публиковали не только в научных журналах Беларуси, но и России. Были и приглашения на выступления, в том числе в Санкт-Петербург на ежегодные "Давиденковские чтения", одно из самых значимых событий в российской неврологии.

Теперь тонкости своей профессии Сергей Александрович постигает в аспирантуре РНПЦ неврологии и нейрохирургии. И уже сделана серьезная заявка на признание. Новый аппарат, созданный Сергеем Мироновым при поддержке заведующего неврологическим отделом РНПЦ доктора медицинских наук, профессора Сергея Лихачева, может стать одним из способов максимально быстро победить боль. Инновацию от неврологии назвали полуавтоматическим противоболевым аппаратом-01. Аппарат позволяет точечно вводить микродозы лекарства тончайшей, не видимой пациентом иглой. Сергей Миронов приводит аргументы за:

- Во-первых, это малотравматично, позволяет проработать больше зон на теле, убрав болевой синдром практически на первом сеансе. Во-вторых, психологический фактор никто не отменял. Под таким аппаратом человек чувствует себя более спокойно, расслабленно, что тоже дает результат.

К слову, разработку врача из Верхнедвинска и его наставника высоко оценил ведущий эксперт - председатель Российского общества по изучению боли Михаил Кукушкин. Он дал добро на публикацию статьи коллег из Беларуси в профильном издании - Russian Journal of Pain.

Разработку молодого врача из Верхнедвинска и его наставника высоко оценили российские специалисты

Нестандартный опыт Миронова и Лихачева успел попасть и на страницы авторитетного журнала "Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа". Но самое главное, что новый аппарат уже помогает страдающим от боли людям. Сергей Миронов доволен:

- Недавно встретил пациентку, бывшую у меня на приеме с радикулопатией. Томограф высветил грыжу. Та причиняла настолько сильную боль, что молодая мама даже не могла катить коляску, взять малыша на руки. Пара сеансов на аппарате все изменили.

Чтобы и душа, и тело были в порядке, у доктора Миронова есть свои способы привести себя в равновесие. В свободное время любит готовить, особенно мясные блюда. А еще предпочитает спокойный отдых на природе, когда слушаешь не мобильный телефон, а пение птиц.