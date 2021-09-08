О чем говорили на "круглом столе" "Писатель и единое гуманитарное пространство"

Дискуссия выдалась жаркой, тем было поднято много. Однако главный тезис, к которому пришли собравшиеся, - о том, что единое гуманитарное пространство славянской цивилизации сегодня пытаются расколоть, - озвучен почти сразу. Как и то, что напряженность в отношениях с западными интеллектуалами, занимающими порой агрессивную позицию, будет нарастать. Может, не все проблемы в ходе разговора прозвучали, но основные болевые точки, с которыми должны сегодня активно работать писатели Беларуси и России, обозначены.

Белорусский писатель Вячеслав Бондаренко, выпускающий книги в популярной и старейшей книжной серии "ЖЗЛ", посетовал на утрату сакральности профессии писателя. По его словам, некогда "сильные мира сего" чаще обращались к литераторам за советом. Бороться с мифами и квазилитературой, "минерами", расставившими свои "мины" на культурном поле, призвал известный белорусский публицист Андрей Муковозчик. Литераторы сошлись во мнении, что еще некоторое время назад ситуация была пущена на самотек - слишком доверились западной цивилизации и ее мифам, однако во многом ее дары оказались "дарами данайцев".

Западная модель цивилизации перестала быть образцом для остального мира

В острое русло дискуссию практически сразу направил министр информации Беларуси Владимир Перцов, призвав писателей не поддаваться упадническим настроениям:

- Мы не ожидали столь значительного внимания к такому традиционному мероприятию, как День письменности. Более 70 представителей из 15 государств участвуют в нашем "круглом столе". Это действительно масштабный форум, и я связываю такой ажиотаж с тем, что вопросы, которые мы здесь поднимаем, в частности, вопрос формирования единого гуманитарного пространства, значимы для мирового сообщества и нуждаются если не в решении, то хотя бы в обсуждении экспертной средой.

Решительно и деловито был настроен председатель Союза писателей Беларуси и сопредседатель Союза писателей Союзного государства Николай Чергинец, обозначив значимую роль писателя в мировых процессах:

- Единое гуманитарное пространство - это не просто разговоры. Писатель своим словом способен воздействовать на мировые события. Чем больше будет звучать голос писателей, тем скорее мы придем к важным решениям.

- Западная модель цивилизации перестала быть образцом для остальной части мира, переживая глубочайший кризис, - такое мнение выразил ученый культуролог из Санкт-Петербурга Александр Запесоцкий. - На мой взгляд, западная культура переживает глубочайший духовный кризис, в частности, теряет черты гуманизма, переживает проблемы гендерной самоидентификации, отказывается от заветов христианства. В этой связи нам будет все сложнее находить с ними общий язык. Мы должны твердо стоять на базовых ценностях, присущих нашим культурам. У нас есть русский язык, который так близок белорусскому. Это наше огромное общее богатство, за ним кроется и наше общее понимание мира.

Своим видением решения проблем и места писателя в гуманитарном пространстве поделились также профессор Белградского университета Мирослав Младенович, профессор кафедры телерадиожурналистики Евразийского национального университета (Казахстан) Тахан Серик Шешенбайулы, писатель из Украины Анастасия Марс, публицист, переводчик, кандидат наук по социальным коммуникациям Глеб Кудряшов и многие другие.

ДОСЛОВНО

Алесь Бадак, директор издательства "Мастацкая лiтаратура":

- Вы знаете, мне уже довелось услышать от коллег, что такая острая тема, как противостояние писателей современному информационном шуму, ответственность служителей пера перед читателями, могла состояться только в Минске. Об этом сказали многие российские коллеги. К сожалению, во многих странах книга давно стала бизнесом. Все говорят только о том, как выгодно ее продать, о духовной роли книги говорят крайне редко. Я рад, что к нашей дискуссии с таким интересом присоединились зарубежные гости.