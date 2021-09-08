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08.09.2021 13:14
Рубрика: Культура

Объявлено, где и когда состоится премьера сериала Козловского "Карамора"

Текст: Сусанна Альперина
Все ожидали, что премьера сериала Данилы Козловского "Карамора" состоится на каком-нибудь крупном зарубежном стриминговом сервисе. О том, что делается такой проект, было известно давно - "РГ" не раз писала об этом. Нужно сказать, что получился сериал-долгострой - не чета тем, что снимают сейчас за несколько месяцев. "По дороге", то есть за время создания, сериал терял партнеров и создателей и обретал их. И вот сейчас стало известно, что сериал "Карамора", созданный студией Данилы Козловского, уже в следующем году будет эксклюзивно представлен на видеосервисе Start.
Фото: Start Фото: Start
Фото: Start

Однако, это лишь первый шаг. Компания Козловского и онлайн-кинотеатр подписали договор в формате first look deal, который распространяется на сериалы и будет действовать до конца 2023 года с возможностью пролонгации. Это означает, что какой бы сериал не задумал снять Козловский, в первую очередь он понесет его именно этому партнеру.

Фото: Первый канал
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"Карамора", напомним, это - остросюжетный триллер, повествующий об альтернативной истории предреволюционной Российской Империи. Козловский - генеральный продюсер и режиссер проекта, который создан при финансовом участии Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм".

Главный герой - анархист по прозвищу Карамора, обнаруживает, что монархические династии и высшее дворянство России и Европы обладают силой, находящейся за гранью человеческих возможностей. Они уже давно негласно управляют миром... Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу. По словам создателей, в "Караморе" удачно сочетаются экшн, оригинальный юмор, драма, стимпанк и атмосфера декадентского Петербурга Серебряного века. В картине сыграли сам Данила Козловский, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Дарья Балабанова, Александр Ильин, Ольга Бодрова, солист группы Shortparis Николай Комягин, Дмитрий Чеботарев, Александр Алябьев, Артур Ваха, Никита Кукушкин и многие другие.

Прямая речь

Данила Козловский:

"Наш сериал "Карамора" уже привлек внимание иностранных байеров, предложивших нам премьеру на крупнейшем мировом стриминговом сервисе, но, к сожалению, это автоматически исключало премьеру для российского зрителя, что является для меня первостепенным и важным.

Наше стратегическое партнерство с видеосервисом Start для меня особенно ценно тем, что премьера "Караморы" произойдет на отечественном стриминге, и первым сериал увидит наш зритель. Но это только начало. Я убежден, что вместе с крутой, амбициозной и талантливой командой Start мы создадим актуальные и событийные сериалы, которые будут интересны не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами".

Эдуард Илоян, генеральный продюсер и сооснователь видеосервиса Start:

"После просмотра рабочих материалов сериала "Карамора" мы в полной мере убедились, что талантливый человек талантлив во всем. Мы все знаем и любим Данилу как отличного актера. Однако, работы режиссера и продюсера Козловского также по достоинству оценены зрителями. Мы уверены, что первый сериал, созданный талантливым мастером одновременно в трех ипостасях, снятый по высшим стандартам мирового кинематографа, станет одним из самых интересных и обсуждаемых проектов видеосервиса и всей индустрии".

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