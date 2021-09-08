Патрушев в Нью-Дели обсудил ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом

Российско-индийские консультации по вопросам безопасности прошли в среду в столице Индии. В консультациях приняли участие представители ряда российских и индийских министерств и ведомств. Российскую делегацию возглавил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, который прибыл в Нью-Дели по приглашению советника премьер-министра Индии Аджита Довала.

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин, во время консультаций Патрушев и Довал обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности с акцентом на дальнейшее взаимодействие на антитеррористическом треке, а также борьбы с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков. Отдельно внимание было уделено вопросам активизации совместной работы по линии спецслужб и военных ведомств России и Индии.

Кроме того, в продолжение состоявшегося 24 августа телефонного разговора Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди состоялся обмен мнениями по военно-политической и социально-экономической обстановке в Афганистане. По словам официального представителя аппарата Совбеза, отдельно были рассмотрены гуманитарные и миграционные проблемы в этой стране, а также перспективы российско-индийского сотрудничества для запуска процесса мирного урегулирования на основе межафганского диалога.

Кроме того, Патрушев и его индийский коллега договорились о координации подходов России и Индии к работе на афганском направлении в многосторонних форматах. Представители Москвы и Нью-Дели подчеркнули важность определения параметров будущего государственного устройства Афганистана самими афганцами, а также необходимость недопущения в стране эскалации насилия, социальных, этнических и конфессиональных противоречий.