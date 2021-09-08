Песков назвал суверенным делом любого государства вопрос признания Крыма российским

"Владимир Путин так никогда вопрос не ставил", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, которые поинтересовались, будет ли обсуждаться тема признания Крыма российским. "Это суверенное дело любого государства - желает оно или не желает разобраться в сути произошедшего тогда", - уточнил он. "Путин никогда сам этот вопрос не затрагивает", - напомнил пресс-секретарь российского лидера.

"Безусловно, ситуация в Афганистане будет на повестке. Конечно, лидеры обменяются мнениями, потому что в плане международных дел сейчас это один из ключевых вопросов. Но главным образом речь пойдет о двусторонних отношениях", - заявил пресс-секретарь президента.

Говоря о том, будут ли подписаны документы по интеграции, Песков ответил: "Нет, насколько знаю. Но будет пресс-конференция и лидеры проинформируют о темах, которые обсуждали". "Каждый раз интеграционные процессы становятся одним из крупных пунктов повестки двусторонних контактов Владимира Путина и Александра Лукашенко", - заметил пресс-секретарь президента РФ. Он не сомневается, что так будет и на этот раз. "Это очень сложный, многогранный процесс и работа ведется очень напряженная уже на протяжении многих лет. Всегда всем хочется, чтобы дела шли быстрее, но все трезво оценивают ситуацию и не замечать в этом плане определенного прогресса было бы неразумно", - оценил Песков, говоря о том, удовлетворен ли ходом интеграции Путин.