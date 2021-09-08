ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии

Пенсия назначается со дня обращения за ней с заявлением и всеми необходимыми документами, но не ранее чем со дня возникновения права на пенсию. Из-за смены места работы, профессии, региона или даже страны не всегда удается быстро собрать необходимые документы, а в имеющихся могут встречаться ошибки, говорится на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Наличие ошибок (например, в трудовой книжке неправильно указана должность или отсутствует печать) - может повлиять и на размер пенсии, и на ее назначение (если речь идет, например, о досрочном выходе), отмечают в ведомстве. Чтобы этого избежать, россиянам рекомендуют заранее обращаться в Пенсионный фонд.

Там специалисты проверят все имеющиеся документы, а в случае необходимости сделают запросы. Благодаря этому к моменту получения права на пенсию будут готовы все документы и пенсия будет назначена максимально оперативно.

Для того, чтобы у будущих пенсионеров не было проблем с документами, ПФР активно развивает систему персонифицированного учета и электронные сервисы. У граждан, которые перешли на электронную трудовую книжку, есть доступ к информации о внесенных в нее сведениях в личном кабинете на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что, по данным Пенсионного фонда России, на 1 апреля этого года в стране проживали 42,6 миллиона пенсионеров. При этом 8,6 миллиона продолжали работать. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты. Приводится также информация о страховых пенсиях - их получали весной 2021 года 38,7 миллиона человек, в частности, пенсии по старости - 35,4 миллиона.