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08.09.2021 16:24
Рубрика: Общество

Почему в школах запрещены макароны по-флотски и яичница

Текст: Василий Кошкин
Макароны по-флотски с фаршем, яичница и фаршированные блинчики запрещены для питания школьников уже более 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Ранее Центр гигиенического образования населения разработал памятку для родителей по школьному питанию. Специалисты рекомендовали, в частности, обращать внимание на соответствие блюд утвержденному меню, санитарно-техническое состояние столовой, на одежду работников пищеблока.

Фото: GettyImages
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"Причина - отсутствие должной термической обработки в соответствии с технологией приготовления, обеспечивающей должный уровень безопасности в течение двух часов с момента приготовления блюд и реализации их без повторного подогрева", - отметили в Роспотребнадзоре.

В свою очередь, сырокопченые колбасы запрещены для питания школьников, поскольку являются источником дополнительного поступления в организм соли и тяжелых для переваривания жиров животного происхождения.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что ассортимент питания детей достаточно широкий - запрета на те же макароны в качестве гарнира нет.

Ранее сообщалось также, что в школьном питании запрещено использовать мясо диких животных, грибы, сало, блины с мясом или творогом. В список запрещенных продуктов также вошли жгучие приправы, острые соусы и кетчупы, кремовые пирожные.

Общество Семья и дети Правительство Роспотребнадзор

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