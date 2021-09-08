Почта "СОЮЗа": Каков порядок въезда в Россию граждан Беларуси

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Надо ли россиянину получать справку об отсутствии судимости для получения ВНЖ в Беларуси?

"Работаю сейчас в Беларуси, сам россиянин. Собираюсь оформить вид на жительство в республике. При получении консультации мне сказали, что для получения ВНЖ необходимо будет предоставить справку об отсутствии судимости. Так ли это и как мне ее тогда получить в Беларуси? Илья Г.".

Список документов, необходимых для оформления вида на жительство в Беларуси, и срок рассмотрения административной процедуры утвержден пунктом 11.10 Перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента РБ от 26.04.2010 г. № 200 (с изменениями и дополнениями). В данном списке присутствует документ о наличии или об отсутствии судимости, выданный компетентным органом государства гражданской принадлежности и (или) прежнего обычного места жительства не более 6 месяцев назад - для иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших 14-летнего возраста (за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца или убежище в РБ, лиц без гражданства, находящихся в РБ более трех лет, а также лиц, прекративших гражданство РБ). Получить такую справку вы можете, обратившись в консульский отдел Посольства РФ в Беларуси. Вам следует прийти туда лично и заполнить от руки специальный бланк соответствующего заявления, предъявить паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность и гражданство, и копию страницы, на которой имеется фотография. Справка выдается бесплатно после получения ответа из МВД России на запрос консульского отдела. Примерно в течение месяца.

Правила

Каков в настоящее время порядок въезда в Россию граждан Беларуси?

"Еще недавно россияне и белорусы без проблем могли передвигаться по территории двух стран. Как обстоят дела сейчас? Зоя И.".

Татьяна Смирнова, советник Департамента правового обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства:

- В соответствии с Соглашением между РФ и РБ об обеспечении равных прав граждан РФ и РБ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств - участников Союзного государства от 24 января 2006 г. граждане Беларуси - граждане Союзного государства имеют право свободно въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом, передвигаться и выбирать место жительства на территории России. Аналогичная норма действует и в отношении российских граждан на территории Беларуси. Таким образом, граждане Беларуси вправе свободно въезжать в РФ независимо от того, имеют ли они вид на жительство или нет. При этом в соответствии со статьей 5 Соглашения в интересах обеспечения национальной безопасности и охраны здоровья населения Стороны могут вводить ограничения на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства. Временные ограничения на свободу передвижения были введены правительством РФ в марте 2020 года в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В настоящее время эти ограничения частично сохранены. Беспрепятственно через воздушные пункты пропуска, а также железнодорожным пассажирским транспортом в Россию могут въезжать граждане Беларуси и лица, имеющие вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в РБ.

Наземным транспортом могут въезжать только лица, подпадающие под исключения в рамках вышеуказанного распоряжения правительства РФ. Это лица, имеющие ВНЖ в РФ; лица, прибывающие в РФ в связи с тяжелым заболеванием либо смертью близкого родственника (при наличии подтверждающих документов); лица, прибывающие в РФ на лечение (при наличии подтверждающих документов). Отмечаем, что граждане государств - членов Евразийского экономического союза (в т.ч. граждане Беларуси) должны предъявить при въезде в РФ отображаемый в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие COVID-19, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия в РФ.