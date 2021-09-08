Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

"Их связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата. Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким министра", - отметил Песков.

Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга на учениях в Норильске. Как ранее сообщала "РГ", министр бросился спасать снимавшего фильм об учениях оператора, который поскользнулся и упал с обрыва. Зиничев бросился его спасать, но ударился головой о камень. Оба погибли. Евгению Зиничеву было 55 лет.