Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

Президент глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Их связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата. Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким министра", - отметил Песков.
Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга на учениях в Норильске. Как ранее сообщала "РГ", министр бросился спасать снимавшего фильм об учениях оператора, который поскользнулся и упал с обрыва. Зиничев бросился его спасать, но ударился головой о камень. Оба погибли. Евгению Зиничеву было 55 лет.