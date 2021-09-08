Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до 15

Число пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме подмосковного Ногинска выросло до 15 человек. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

По его словам, все пострадавшие находятся в больницах, двое - в тяжелом состоянии. Напомним, областные власти приняли решение о выплатах компенсаций жителям дома. Семьи погибших получат 1 миллион рублей. Пострадавшие - от 100 до 500 тысяч в зависимости от тяжести травм. А тем, чье жилье пострадало при взрыве, выплатят по 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и 50 тысяч - одиноко проживающим гражданам. Деньги поступят в самое ближайшее время.