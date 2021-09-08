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08.09.2021 22:04
Рубрика: Происшествия

Из-под завалов в Ногинске извлекли тело третьего погибшего

Текст: Ирина Рыбникова

Тело третьего погибшего извлекли спасатели из-под завалов, которые образовались в результате взрыва газа в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Сотрудник Центра подготовки космонавтов погиб при взрыве бытового газа в Ногинске

Сообщивший об извлечении тела корреспондент РИА Новости уточнил, что речь идет о девочке-подростке. Ранее сообщалось, что под завалами на месте взрыва могут находиться четверо взрослых и ребенок. Они не выходят на связь, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. В частности, среди них две снимавших квартиру в доме девушки.

Разбор завалов в доме еще продолжается. Напомним, всего в доме, где произошел взрыв бытового газа, насчитывается 176 жителей. Ранее спасатели нашли два тела.

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