Из-под завалов в Ногинске извлекли тело третьего погибшего

Тело третьего погибшего извлекли спасатели из-под завалов, которые образовались в результате взрыва газа в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске.

Сообщивший об извлечении тела корреспондент РИА Новости уточнил, что речь идет о девочке-подростке. Ранее сообщалось, что под завалами на месте взрыва могут находиться четверо взрослых и ребенок. Они не выходят на связь, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. В частности, среди них две снимавших квартиру в доме девушки.

Разбор завалов в доме еще продолжается. Напомним, всего в доме, где произошел взрыв бытового газа, насчитывается 176 жителей. Ранее спасатели нашли два тела.