При взрыве бытового газа в подмосковном Ногинске погибли два человека

Одной из спасенных стала девочка, которая после взрыва оказалась на самом краю обрушившейся стены. Снимки маленькой раздетой девочки, сидящей на обломках квартиры и вот-вот, как казалось, готовой упасть, публиковали СМИ.
В МЧС рассказали, что после спасения женщины с детьми спасатели продолжили обследовать дом, спасать и эвакуировать людей с верхних этажей. Люди не могли выйти самостоятельно, так как выходы после взрыва были заблокированы.
Всего из аварийного подъезда спасли и эвакуировали 51 человека. В поисково-спасательных работах были задействованы свыше 320 человек и более 70 единиц техники. На месте работали спасатели, кинологи и психологи центра экстренной психологической помощи.
К сожалению, не обошлось без погибших. Тела мужчины и женщины были извлечены спасателями из-под завалов. Реанимировать их не удалось. Позднее выяснилось, что погибшим оказался начальник отделения водолазов Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев. Информации о личности погибшей женщины пока не поступало.
Вместе с тем жертв может оказаться и больше. "На данный момент у нас два найденных тела погибших, пять человек не выходят на связь. Мы не знаем их статус. Непонятно: они в доме или уехали, ждем информации", - сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
В частности, не известна судьба двух девушек, снимавших одну из квартир, попавших в эпицентр взрывной волны. Отец одной из девушек сразу примчался к месту взрыва и тщетно пытался дозвониться до дочери.
Ближе к вечеру источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что под завалами может находиться ребенок. Все остальные жильцы пострадавшего дома, где было зарегистрировано 176 человек, нашлись.
Что касается версий случившегося, то пока рассматриваются две основные - человеческий фактор и техническая неисправность. По некоторым данным, эпицентр взрыва произошел в квартире, где жила многодетная семья. Не исключается, что для обогрева они могли на ночь оставить включенными газовые конфорки.
"Пока основная причина - бытовой газ… В доме есть организация, которая обслуживала газовое оборудование. Есть отметки в электронных журналах о проведении техработ, следственные органы будут разбираться: это несчастный случай, халатность или, соответственно, нарушение эксплуатации газового оборудования", - пояснил вице-губернатор Подмосковья Хромушин.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
К 10 утра в Ногинск прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поехал прямиком в горбольницу, где находились пострадавшие. Изначально с места трагедии госпитализировали 7 человек. Ближе к вечеру поступила информация, что всего пострадали 17 человек, двое оставались в тяжелом состоянии.
Подмосковный губернатор сказал, что все пострадавшие получат компенсации. Семьи получат 1 млн рублей за потерю близкого человека, 500 тысяч рублей - пострадавшие в тяжелой степени, 300 тысяч - средней, и легкой степени - 100 тысяч рублей. Все жители пострадавших квартир получат по 30 тысяч рублей на каждого члена семьи. Если одинокий проживающий - 50 тысяч рублей. "Деньги будут выплачены в самое ближайшее время", - заверил глава Подмосковья.
Кроме того, людям компенсируют все материальные потери. При взрыве пострадали не только квартиры, но и автомобили, припаркованные во дворе дома. "Местные власти помогут вам отремонтировать эти машины, главе дано соответствующее поручение", - сказал Андрей Воробьев.
В Екатеринбурге 8 сентября хлопок газовоздушной смеси раздался в 11 часов 22 минуты в девятиэтажке на улице Индустрии. По сообщению МЧС, пожарные эвакуировали из дома 36 человек.
Пострадавший только один - жилец квартиры на первом этаже, в которой и произошел взрыв. Его госпитализировали с ожогами. Молодой человек проживает вместе с мамой, которая в это время была на работе. Разрушения в доме, к счастью, оказались не очень большими. Выбило входную дверь подъезда, разбились стекла на лестничных клетках на нескольких этажах. В самой квартире вырваны оконные рамы и металлические балконные решетки. Сотрудники аварийной службы перекрыли газ в подъезде. На месте работают прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга, Следственный комитет по Свердловской области и пожарные МЧС.
Подготовила Ольга Медведева, Екатеринбург