При взрыве бытового газа в подмосковном Ногинске погибли два человека

Утро минувшей среды жители подмосковного Ногинска запомнят надолго. Вскоре после рассвета в одном из девятиэтажных панельных жилых домов прогремел оглушительный взрыв. Мощь его была такой силы, что повыбивало окна в соседних домах, а многие припаркованные поблизости машины оказались покорежены осколками. "В 6.55 поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном доме на улице 28 Июня. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС приступили к спасению людей при помощи пожарных автолестниц, так как выход на улицу для многих жильцов дома был заблокирован из-за обрушений", - рассказал помощник начальника караула 38-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС по Московской области Василий Данилкин. Он прибыл со своим отделением на место происшествия одним из первых.

Одной из спасенных стала девочка, которая после взрыва оказалась на самом краю обрушившейся стены. Снимки маленькой раздетой девочки, сидящей на обломках квартиры и вот-вот, как казалось, готовой упасть, публиковали СМИ.

В МЧС рассказали, что после спасения женщины с детьми спасатели продолжили обследовать дом, спасать и эвакуировать людей с верхних этажей. Люди не могли выйти самостоятельно, так как выходы после взрыва были заблокированы.

Всего из аварийного подъезда спасли и эвакуировали 51 человека. В поисково-спасательных работах были задействованы свыше 320 человек и более 70 единиц техники. На месте работали спасатели, кинологи и психологи центра экстренной психологической помощи.

К сожалению, не обошлось без погибших. Тела мужчины и женщины были извлечены спасателями из-под завалов. Реанимировать их не удалось. Позднее выяснилось, что погибшим оказался начальник отделения водолазов Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев. Информации о личности погибшей женщины пока не поступало.

Вместе с тем жертв может оказаться и больше. "На данный момент у нас два найденных тела погибших, пять человек не выходят на связь. Мы не знаем их статус. Непонятно: они в доме или уехали, ждем информации", - сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

В частности, не известна судьба двух девушек, снимавших одну из квартир, попавших в эпицентр взрывной волны. Отец одной из девушек сразу примчался к месту взрыва и тщетно пытался дозвониться до дочери.

Ближе к вечеру источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что под завалами может находиться ребенок. Все остальные жильцы пострадавшего дома, где было зарегистрировано 176 человек, нашлись.

Что касается версий случившегося, то пока рассматриваются две основные - человеческий фактор и техническая неисправность. По некоторым данным, эпицентр взрыва произошел в квартире, где жила многодетная семья. Не исключается, что для обогрева они могли на ночь оставить включенными газовые конфорки.

"Пока основная причина - бытовой газ… В доме есть организация, которая обслуживала газовое оборудование. Есть отметки в электронных журналах о проведении техработ, следственные органы будут разбираться: это несчастный случай, халатность или, соответственно, нарушение эксплуатации газового оборудования", - пояснил вице-губернатор Подмосковья Хромушин.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Что касается версий случившегося, то пока рассматриваются две основные - человеческий фактор и техническая неисправность газового оборудования

К 10 утра в Ногинск прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поехал прямиком в горбольницу, где находились пострадавшие. Изначально с места трагедии госпитализировали 7 человек. Ближе к вечеру поступила информация, что всего пострадали 17 человек, двое оставались в тяжелом состоянии.

Подмосковный губернатор сказал, что все пострадавшие получат компенсации. Семьи получат 1 млн рублей за потерю близкого человека, 500 тысяч рублей - пострадавшие в тяжелой степени, 300 тысяч - средней, и легкой степени - 100 тысяч рублей. Все жители пострадавших квартир получат по 30 тысяч рублей на каждого члена семьи. Если одинокий проживающий - 50 тысяч рублей. "Деньги будут выплачены в самое ближайшее время", - заверил глава Подмосковья.

Кроме того, людям компенсируют все материальные потери. При взрыве пострадали не только квартиры, но и автомобили, припаркованные во дворе дома. "Местные власти помогут вам отремонтировать эти машины, главе дано соответствующее поручение", - сказал Андрей Воробьев.

Тем временем

В Екатеринбурге 8 сентября хлопок газовоздушной смеси раздался в 11 часов 22 минуты в девятиэтажке на улице Индустрии. По сообщению МЧС, пожарные эвакуировали из дома 36 человек.

Пострадавший только один - жилец квартиры на первом этаже, в которой и произошел взрыв. Его госпитализировали с ожогами. Молодой человек проживает вместе с мамой, которая в это время была на работе. Разрушения в доме, к счастью, оказались не очень большими. Выбило входную дверь подъезда, разбились стекла на лестничных клетках на нескольких этажах. В самой квартире вырваны оконные рамы и металлические балконные решетки. Сотрудники аварийной службы перекрыли газ в подъезде. На месте работают прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга, Следственный комитет по Свердловской области и пожарные МЧС.

Подготовила Ольга Медведева, Екатеринбург