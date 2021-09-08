В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ногинске

"Пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Все они госпитализированы в состоянии средней тяжести", - заявил Кузнецов.

По его словам, министр здравоохранения Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.

Мощный взрыв в доме № 9а на улице 28 июня прогремел в среду, около 6.55. По предварительным данным, причиной могла стать утечка газа.

В МЧС уточнили, что в доме обрушилась часть внешней стены и перекрытий. Прибывшие сотрудники МЧС спасли троих человек, в том числе двоих детей. На месте ЧП продолжают работать кинологи.