После взрыва в Ногинске под завалами нашли двоих детей

Три человека спасены во время разбора завалов на месте взрыва в доме в подмосковном Ногинске. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, в доме обрушилась часть внешней стены и перекрытий. При этом пожара не последовало. Во время поисково-спасательных мероприятий удалось спасти трех человек, в том числе двоих детей. На месте работают сотрудники спасательных ведомств с кинологами. Задействовано более 60 специалистов и 24 машин.

Ранее "РГ" сообщала, что около 6.55 в доме № 9а на улице 28 июня прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной могла стать утечка газа. Прокуратура и СК начали проверку, обстоятельства ЧП уточняются.