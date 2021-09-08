Мэр Москвы Сергей Собянин: Троицкая линия метро будет запущена в 2024 году

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе объезда Юго-Западного административного округа столицы сообщил о том, что все участки Троицкой линии метро планируется запустить в 2024 году. Он рассказал: "На всех участках ведется строительство. Ввод планируется в 2024 году. Вся эта линия состоит из нескольких участков, они одновременно должны быть запущены в строй".

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, в частности, что на станции "Улица Генерала Тюленева" ведутся монолитные работы: "Начаты работы по возведению основных конструкций вестибюля N1, а также по сооружению вентиляционной камеры и будущего эвакуационного выхода. Продолжаются работы в зоне тягово-понизительной подстанции и платформенного участка. Общестроительная готовность "Улицы Генерала Тюленева" оценивается на 27%".

По словам главы стройкомплекса, в прилегающих к станционному комплексу участкам перегонных тоннелей продолжается устройство жесткого основания и верхнего строения пути. Гендиректор АО "Мосинжпроект" (инжиниринговый холдинг является оператором программы развития Московского метрополитена) Юрий Кравцов добавил, что общая строительная готовность первого этапа Троицкой линии от станции "Новаторская" до "Бачуринской" на сегодняшний день составляет более 40%: "На всех станциях участка продолжаются активные работы: будущая станция "Университет Дружбы Народов" уже готова на 57%, строительная готовность возводимых станций "Тютчевская" и "Новаторская" составляет более 40%, работы на "Мамырях" завершены на 28%".