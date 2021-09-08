Найдено тело второго погибшего под завалами в Ногинске

По данным агентства, тело погибшей женщины достали из-под завалов на втором этаже жилого дома.

Ранее извлекли из под завалов дома тело мужчины.

Напомним, что по улице 28 июня произошел взрыв газовоздушной смеси в подмосковном Ногинске. Разрушены с 2 по 4 этаже многоэтажки. В больницах находятся четыре человека. Эвакуированы более 170 человек. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области сообщали о девяти пострадавших.