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08.09.2021 11:02
Рубрика: Происшествия

В МЧС назвали число пострадавших при взрыве в Ногинске

Текст: Иван Петров
По последним данным, 9 человек пострадали после взрыва газа в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает ГУ МЧС по Московской области.

"Спасены 9 человек, в том числе 2 ребенка. Пострадавшие были оперативно доставлены в Ногинскую городскую больницу", - рассказали в пресс-службе главка МЧС.

Фото: МЧС/ТАСС
Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске

Отмечается, что для жильцов пострадавшего от взрыва дома на базе близлежащего детского сада развернут пункт временного размещения. В нем в настоящее время находится 81 человек, в том числе 18 детей. На месте происшествия и в указанном пункте работают психологи центра экстренной психологической помощи. "Спасатели продолжают поисково-спасательные работы", - добавили в ГУ МЧС.

Напомним, взрыв бытового газа произошел сегодня утром в жилом 9-этажном доме на улице 28 июня в Ногинске. В результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия. Предварительно, повреждено 30 квартир, 8 из них разрушены полностью. Возгорания после взрыва не произошло. Еще трое человек, предположительно, могут находиться под завалами.

По данным Следственного комитета РФ, погибли двое - мужчина и женщина.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Взрыв газа в жилом доме в Ногинске

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