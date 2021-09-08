В Смоленске прошло заседание по вопросам строительства Союзного государства

В Смоленске 7-8 сентября состоялась вторая часть заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства на тему "Совершенствование правовых основ межрегионального взаимодействия в рамках Союзного государства в экономической и гуманитарной сферах".

Первая часть заседания прошла в Орше 30 - 31 августа. На нем были рассмотрены актуальные вопросы приграничного и межрегионального сотрудничества в сфере экономики.

В Смоленске участники семинара обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества, взаимодействия молодежных организаций и реализации совместных проектов, регулирования трудоустройства выпускников средних и высших учебных заведений Беларуси и России, а также основные направления совместной деятельности по дальнейшему развитию патриотического воспитания молодежи.

Как отметила председатель Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева, межрегиональное и приграничное сотрудничество Беларуси и России относится к важнейшим направлениям союзного строительства. Поэтому необходимо уделить приоритетное внимание развитию сотрудничества в приграничных регионах. Этот потенциал в полной мере пока не реализован.

Особое внимание депутаты обратили на вопросы образования и последующее трудоустройство граждан, в том числе и молодежи.

- Если в вопросах получения образования, практически, не осталось белых пятен, и даже есть удачная попытка урегулирования ЕГЭ и Центрального тестирования при приеме в высшие учебные заведения, то в вопросах трудоустройства не все так просто, ‒ констатировала Елена Афанасьева.

По словам Елены Афанасьевой, сегодня наблюдается отток кадров за рубеж. Это происходит по самым разным предлогам. Поэтому необходимо повышать уровень подготовки высококвалифицированных кадров, особенно представителей рабочих профессий. Развивать науку и технику, готовить инженерные кадры. Особое внимание уделить подготовке педагогических и медицинских кадров. Также, по мнению парламентариев, необходимо усилить работу с молодежью по воспитанию патриотических чувств. Здесь одним из направлений должен стать патриотический молодежный туризм.

По итогам заседания семинара будет разработан документ, содержащий практические рекомендации министерствам и ведомствам двух государств, другим заинтересованным структурам.