Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске

Экстренные службы проводят спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Подмосковном Ногинске. Под завалами могут находиться три человека, заявили в экстренных службах. RT ведет прямую трансляцию.

Рано утром в доме № 9а на улице "28 июня" прогремел взрыв из-за утечки газа. В итоге обрушились часть внешней стены и комнатные перегородки. Погибли два человека, еще несколько пострадали.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, поврежденный дом после разбора завалов обследуют и вынесут вердикт - подлежит ли он восстановлению или нет. На это понадобится не более суток.