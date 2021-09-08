Новости

В МИД РФ озабочены отсутствием прогресса в сотрудничестве МАГАТЭ и Ирана 11:09
В Москве появится беспилотное такси 11:00
Умерла певица Дина Эрмлер 10:58
В Екатеринбурге пострадал жилец квартиры, где произошел взрыв газа 10:57
Видео: Из пострадавшего от взрыва дома в Ногинске спасли кота 10:53
В МИД РФ сообщили о работе над обеспечением безопасности журналистов 10:50
Мишонова: Жизни пострадавших в Ногинске детей ничего не угрожает 10:39
В Японии подросток впервые умер от COVID-19 10:39
Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске 10:35
Эпицентр взрыва в Ногинске мог находиться в квартире многодетной семьи 10:31
Правительство выделило 2 млрд рублей на библиотеки и детские театры 10:28
В Екатеринбурге эвакуировали жильцов дома, где произошел взрыв газа 10:21
Всем пострадавшим при взрыве газа в Ногинске окажут необходимую помощь 10:21
Минздрав: Из-за взрыва в Ногинске двум детям потребовалась медпомощь 10:02
Один из пострадавших при взрыве в Ногинске находится в реанимации 10:01
Жителей дома в Ногинске, пострадавшего от взрыва газа, разместят в детском саду 09:48
МЧС: Под завалами в Ногинске могут находиться 2 человека 09:46
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера 09:40
Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях 09:38
Мигранты устроили бунт в латвийском лагере 09:35
Погибших при взрыве газа в Ногинске нет 09:27
СМИ: CША помогли деньгами Киеву в операции против 33 россиян в Беларуси 09:20
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал в Ногинск 09:18
Движение транспорта в Ногинске ограничено из-за взрыва в доме 09:17
Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске возросло до семи 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
В гостях в Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира: Три шедевра от Михаила Пиотровского
В гостях в Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира: Три шедевра от Михаила Пиотровского
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 10:35
Рубрика: Происшествия

Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске

Экстренные службы проводят спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Подмосковном Ногинске. Под завалами могут находиться три человека, заявили в экстренных службах. RT ведет прямую трансляцию.

Фото: Прокуратура Московской области/ТАСС
Эпицентр взрыва в Ногинске мог находиться в квартире многодетной семьи

Рано утром в доме № 9а на улице "28 июня" прогремел взрыв из-за утечки газа. В итоге обрушились часть внешней стены и комнатные перегородки. Погибли два человека, еще несколько пострадали.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, поврежденный дом после разбора завалов обследуют и вынесут вердикт - подлежит ли он восстановлению или нет. На это понадобится не более суток.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Взрыв газа в жилом доме в Ногинске РГ-Видео

Главное сегодня

Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске
Центр "Вектор": Штамм "дельта плюс" не получил распространения в России
СМИ: CША помогли деньгами Киеву в операции против 33 россиян в Беларуси
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
СМИ: На "Яндекс" совершена крупнейшая DDoS-атака в истории Рунета
Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"
Видео: Поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора