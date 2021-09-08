Всем пострадавшим при взрыве газа в Ногинске окажут необходимую помощь

Оказать всю необходимую помощь жителям многоквартирного дома в Ногинске, где произошел взрыв газа, поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Важно позаботиться о людях, оказать необходимую помощь, обеспечить всем необходимым. Такие поручения были даны главе городского округа Игорю Сухину", - заявил губернатор.

Пострадавший дом после разбора завалов обследуют и вынесут вердикт - подлежит ли он восстановлению или нет. На это понадобится не более суток, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

При взрыве газа два человека погибли, восемь пострадали. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.