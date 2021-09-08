Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве газа в Ногинске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в городской больнице Ногинска жителей, пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме.

"Пообщался с семьей - мамой и двумя дочками, их состояние не вызывает опасений. Еще одного госпитализированного - 62-летнего мужчину с переломом голени - мы сейчас перевозим в госпиталь Вишневского", - рассказал губернатор.

Вернуться в свои квартиры жители не смогут как минимум трое суток. Все это время будет идти разбор завалов и обследование здания на предмет его восстановления. Все жители эвакуированы, сейчас они находятся в детском саду, где для них создан центр временного размещения. Но долго их там не оставят. По словам губернатора, для проживания жителей уже подготовлена база отдыха "Боровое". Тем, кто по каким-то причинам не может там оставаться, администрация Богородского округа поможет снять квартиры рядом с разрушенным домом.