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08.09.2021 18:55
Рубрика: Экономика

Чекунков: Особый налоговый режим охватит всю Курильскую гряду

Текст: Евгения Думанская

Преференциальный режим будет распространен на всю Курильскую гряду, рассказал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
Алексей Чекунков - об авиакомпании "Аврора" и городах-миллионниках на Дальнем Востоке

Режим, который планируется запустить уже в этом году, предусматривает набор льгот и стимулов для бизнеса. Как пояснил Чекунков, будет увеличен перечень налогов и срок, в течение которого не нужно их платить, а в "беспрецедентную преференциальную зону" войдет вся Курильская гряда.

"Смысл создания преференциальной зоны на Курильских островах - взять лучшее и сделать еще лучше", - сказал министр в интервью ТАСС.

О введении особых льгот и стимулов для бизнеса на Курильских островах объявил президент Владимир Путин во время Восточного экономического форума. Он отмечал, что речь идет о компаниях, которые реально работают в регионе.

Ранее стало известно, что на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано рекордное количество соглашений. Участники подписали 380 документов на сумму 3,6 трлн рублей. Форум проходил в начале сентября во Владивостоке.

В регионах Экономика Бизнес Экономика Финансы Налоги Правительство Минвостокразвития Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

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