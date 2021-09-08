Чекунков: Особый налоговый режим охватит всю Курильскую гряду

Преференциальный режим будет распространен на всю Курильскую гряду, рассказал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

Режим, который планируется запустить уже в этом году, предусматривает набор льгот и стимулов для бизнеса. Как пояснил Чекунков, будет увеличен перечень налогов и срок, в течение которого не нужно их платить, а в "беспрецедентную преференциальную зону" войдет вся Курильская гряда.

"Смысл создания преференциальной зоны на Курильских островах - взять лучшее и сделать еще лучше", - сказал министр в интервью ТАСС.

О введении особых льгот и стимулов для бизнеса на Курильских островах объявил президент Владимир Путин во время Восточного экономического форума. Он отмечал, что речь идет о компаниях, которые реально работают в регионе.

Ранее стало известно, что на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано рекордное количество соглашений. Участники подписали 380 документов на сумму 3,6 трлн рублей. Форум проходил в начале сентября во Владивостоке.