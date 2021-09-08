В Забайкалье завершили расследование дела об убийстве начальника УФСИН

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Его жертвами стали два человека, в том числе начальник регионального управления ФСИН.

Трагедия произошла 24 апреля этого года на территории охотничьего хозяйства в Карымском районе. Двое мужчин находились в охотничьем домике. По версии следствия, 58-летний сторож, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в них из гладкоствольного ружья 12 калибра. Начальник УФСИН скончался сразу, второй мужчина - по пути в больницу. Убийство обвиняемый совершил без видимых причин, из хулиганских побуждений.

Кроме того, установлено, что после совершения преступления сторож угрожал еще одному мужчине, который в тот момент находился на территории хозяйства.

В рамках расследования следователи допросили более 50 свидетелей. Было проведено около 20 судебных экспертиз, восемь психофизиологических исследований с применением полиграфа, а также комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого.

"В соответствии с ее выводами он признан способным отдавать отчет своим действиям и руководить ими", - сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.