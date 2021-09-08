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08.09.2021 16:38
Рубрика: Происшествия

Юрист из Тольятти отсудил у комика Соболева 100 тысяч рублей

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Петербургский стендапер Илья Соболев проиграл процесс по иску юриста из Тольятти Леонида Таранова и заплатит 100 тысяч рублей за телефонную шутку.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга вынес решение по иску Леонида Таранова к Илье Соболеву, сообщила в среду объединенная пресс-служба городских судов. Суд удовлетворил исковые требования частично, уточнили в ведомстве. Илью Соболева обязали удалить ролик и опубликовать опровержение. Кроме того, в пользу Леонида Таранова суд постановил взыскать моральный вред - 100 тысяч рублей. Также на ответчика ложатся расходы на оплату юруслуг.

Напомним, на комика Илью Соболева подали в суд из-за телефонной шутки. Как ранее рассказал сам Илья в своем Instagram, инцидент произошел в ноябре 2019 года на программе "Можно ваш телефончик". По правилам шоу ведущий берет телефон участника и распоряжается им по своему усмотрению. Во время той программы Илья взял телефон у одного из мужчин и отправил некорректное сообщение контакту с именем Леонид.

Далее комик рассказал, что почти год спустя в октябре 2020 года юрист из Тольятти Леонид Таранов предъявил к нему иск на 84,4 миллиона рублей. Так как счел себя оскорбленным. А существенная изначальная сумма иска объясняется большим количеством просмотров видеоролика.

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