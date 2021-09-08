В Нижегородской области открыт Центр продажи и обслуживания машин МТЗ

Минский тракторный завод (ОАО "МТЗ") открыл торгово-сервисный центр на базе Лукояновского губернского колледжа в Нижегородской области.

- У колледжа хорошая материально-техническая база для обучения студентов - будущих механизаторов. Но ее просто необходимо обновлять. С приходом МТЗ мы получили доступ к интеллектуальной собственности завода. Нам уже передали электронные схемы и плакаты с устройствами и регулировками тракторов, - рассказал "СОЮЗу" директор колледжа Александр Гунаев. - Теперь наши студенты одними из первых будут узнавать о новшествах при производстве тракторов, на которых им предстоит работать. Это привлечет к нам больше абитуриентов и будет способствовать развитию сельского хозяйства в регионе. Вопрос кадрового обеспечения сельских территорий стоит в Нижегородской области довольно остро...

МТЗ уже подарил колледжу современный тракторный двигатель, это очень дорогое и полезнейшее учебное пособие. В ближайшем будущем в Центре начнут проводить семинары, сертификацию специалистов, запустят в работу программы повышения квалификации.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов сообщил, что на полях и фермах работают порядка шести тысяч тракторов, из них две трети - марки "Беларусь - МТЗ". Ежегодно предприятия региона закупают около сотни новых тракторов белорусского производства. До открытия Центра существовала проблема их сервисного обслуживания, поставки запчастей, обучения трактористов. Сейчас этот вопрос, по сути, закрыт. Министр особо подчеркнул, что с открытием Центра нижегородские аграрии смогут покупать оригинальную продукцию, за качество которой отвечает производитель.

- Очень важно, что в колледже налажен учебный процесс по классической системе, колледж является флагманом подготовки сельхозработников в регионе, - отметил замгенерального директора ОАО "МТЗ" Михаил Кадников. - К тому же Лукоянов удачно расположен географически: город равноудален от большинства крупных сельхозпредприятий области. Все эти факторы и повлияли на наше решение открыть Центр именно здесь.

Минские тракторы на сто процентов состоят из белорусских и российских комплектующих

Михаил Кадников добавил, что в России очень старый парк тракторов, и белорусский завод может поспособствовать его обновлению. Тем более что мир потихоньку выходит из экономического застоя, и наметилась положительная динамика продаж минских тракторов. Которые, кстати, на сто процентов состоят из белорусско-российских комплектующих.

Руководитель дилерского Центра МТЗ в Кирове Александр Луппов отметил, что на белорусские тракторы гарантия увеличена до двух лет, расширился модельный ряд и улучшилась эргономика. Это помогает МТЗ отвоевывать рынок у импортных тракторов.