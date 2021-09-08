Опубликованы кадры за несколько часов до гибели главы МЧС Евгения Зиничева

Опубликованы одни из последних кадров с погибшим 8 сентября главой МЧС Евгением Зиничевым. На видеокадрах видно, как он в рамках рабочей поездки в Красноярский край инспектирует ход строительства здания нового пожарного депо в Норильске.

Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга на учениях в Норильске. Как ранее сообщала "РГ", министр бросился спасать снимавшего фильм об учениях оператора, который поскользнулся и упал с обрыва. Зиничев бросился его спасать, но ударился головой о камень. Оба погибли. Евгению Зиничеву было 55 лет.