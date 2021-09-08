Пожар у дома отшельницы Агафьи вспыхнул из-за раскаленной печи

Специалисты назвали предварительную версию причины пожара, который произошел в сарае у отшельницы Агафьи Лыковой. Скорее всего, помещение загорелось из-за перекала печи, сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по Хакасии.

Ранее появилась информация о возгорании в сарае на заимке Лыковой, стоящем на удалении от ее дома в заповеднике "Хакасский". Сибирская отшельница не пострадала. Пожар потушили три добровольца, проживающие на заимке, уточнили в МЧС. В ведомстве добавили, что поврежденное огнем здание не является основным в хозяйстве Агафьи.

Справка

Агафья Карповна Лыкова 1944 года рождения - сибирская отшельница из семьи старообрядцев, живущая на заимке в лесном массиве Западного Саяна на территории Республики Хакасия.