Сенатор Джабаров: Зиничев был скромным и ответственным

Глава МЧС Евгений Зиничев был скромным и ответственным, за короткий период он многое сделал для министерства, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров​​​.

Зиничев возглавил МЧС в 2018 году. В среду он трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

"Это был замечательный человек, я его знал лично", - сказал Джабаров РИА Новости. Сенатор напомнил, что ранее Зиничев занимал пост замдиректора Федеральной службы безопасности.

"Он был очень скромным, очень ответственным, на любом участке, который ему поручали, он вел себя очень достойно", - сказал парламентарий.

По его словам, за небольшой период, когда Зиничев возглавлял министерство, он успел много хорошего реализовать в МЧС.