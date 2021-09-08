В Новосибирске экс-начальника следственного отдела посадили за взятки

Железнодорожный районный суд Новосибирска огласил приговор бывшему руководителю межрайонного отдела СК России. Как сообщили в пресс-службе суда, его приговорили к шести годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 2,5 миллиона рублей. Экс-руководитель следственного отдела также лишен специального звания полковника юстиции. Приговор в законную силу не вступил - скорее всего, решение суда будет обжаловано.

Экс-силовика обвиняли в получении взяток, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Его задержали в конце января прошлого года, когда было возбуждено уголовное дело о коррупции. Вместе с основным фигурантом были задержаны и два адвоката, которых обвинили в посредничестве при передаче денег. Изначально предполагалось, что сумма незаконного вознаграждения составила 1,5 миллиона рублей, но в процессе расследования уголовного дела появились сведения о передаче силовику еще полумиллиона рублей.

По версии обвинения, за взятки подсудимый раскрывал заинтересованным лицам данные об объеме собранных его подчиненными доказательств, составлявших тайну следствия. Изначально по решению суда его поместили под стражу, но после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве летом прошлого года, отпустили под домашний арест. Расследование в отношении посредников при получении взятки продолжается. Один из обвиняемых скончался в марте этого года.