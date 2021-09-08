В Омске ликвидировали законспирированную ячейку террористов

В Омске задержали группу иностранцев, вербовавших горожан в ряды одной из международных террористических структур.

Как уточнили в региональной ФСБ, операция проводилась при силовой поддержке сотрудников полиции и Росгвардии. По данным ведомства, граждане одной из стран Центрально-Азиатского региона организовали в Омске законспирированную радикальную террористическую ячейку. Они публично оправдывали и пропагандировали терроризм среди своего окружения, а также склоняли других участников ячейки к выезду в страны с повышенной террористической опасностью.

В отношении троих активных членов ячейки возбуждены уголовные дела по статьям террористической направленности. Остальные иностранцы, принимавшие участие в деятельности группы, будут выдворены из России.