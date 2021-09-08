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08.09.2021 13:45
Рубрика: Общество

Губернатор Алиханов выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Евгений Зиничев погиб как настоящий герой, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Глава самого западного региона выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева. Трагедия произошла 8 сентября в Норильске, где глава МЧС пытался спасти ведомственного телеоператора, упавшего с обрыва во время съемки учений.

Фото: МЧС
Опубликованы кадры за несколько часов до гибели главы МЧС Евгения Зиничева

- Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким. Большая утрата не только для тех, кто знал Евгения Николаевича лично, но и для всего состава МЧС России, - сказал Антон Алиханов. - Больше тридцати лет Евгений Николаевич Зиничев отдал служению Отечеству. Он всегда успешно выполнял даже самые сложные задачи, обеспечивающие безопасность и суверенитет нашего Отечества. Его яркий жизненный путь - пример для нас всех. Как настоящий герой, Евгений Николаевич погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека. Вечная ему память.

Евгений Зиничев был предшественником Антона Алиханова на посту губернатора Калининградской области в 2016 году. Ранее, с июня 2015 года по июль 2016-го Зиничев возглавлял региональное управление ФСБ России.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Восточная Сибирь СЗФО Калининградская область СФО Красноярский край Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

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