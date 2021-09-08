Найдено тело второго пассажира с перевернувшегося катера в Заполярье

Спасатели обнаружили тело второго пассажира катера, который перевернулся в бухте Долгая Щель Баренцева моря. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Ранее в ночь с 7 на 8 сентября было найдено тело еще одного пассажира, отметили в ведомстве. Поиск еще двух человек, которые находились на борту катера и пропали без вести, продолжается

Напомним, судно перевернулось в результате удара волны в борт 7 сентября. На катере находились пять человек - четверо пассажиров и владелец судна. Одному из них удалось выжить. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело.

Число группировки спасателей увеличено до 74 человек, к поисковым работам привлечены вертолеты Ка-32 МЧС России и Ми-8 Северо-Западного АСПЦ. Также в операции задействованы 14 водолазов.