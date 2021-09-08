Стала известна причина опрокидывания катера в Мурманской области

Следственный комитет по Мурманской области назвал причины опрокидывания катера с четырьмя рыбаками в Бухте Долгая Щель Баренцева моря, в результате которого три человека пропали без вести.

Как сообщили "РГ" в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ, судно опрокинулось из-за удара волны о борт.

Напомним, трагедия произошла накануне вечером. Один человек был спасен, его обнаружили в перевернутом катере. Еще троих рыбаков ищут.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта".